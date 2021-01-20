Ярославль, 20 января, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля отменила конкурс на новые автобусные маршруты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Ярославле

Всего на конкурс было выставлено 11 лотов на 18 маршрутов общественного транспорта. Новые маршруты планировалось запустить с апреля. Конкурсы должны были стать первым этапом масштабной реформы городского общественного транспорта. Против этого выступили многие жители. Губернатору Дмитрию Миронову передали пять тысяч подписей против реформы и за отставку мэра Владимира Волкова.

Накануне Миронов заявил о том, что поручил мэру учесть предложения людей. Вслед за этим последовала и отмена конкурсов.