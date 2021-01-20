Москва, 20 января, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об обучении в школах искусств, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант

«Мы прекрасно понимаем, как этих решений ждут и сообщество, и родители, и дети», — сказала глава Минкультуры Ольга Любимова.

Прописывается, что для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств создаются детские школы искусств, которые в том числе могут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел».

Устанавливаются особенности регулирования деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования в области искусств — для совершенствования системы подготовки творческих кадров в России.

Минкультуры наделяется полномочием устанавливать контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.