Токио, 20 января, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Японское ателье Mugen Motorsports создало комплект доработок для обновлённого минивэна Honda Odyssey. Снимки модернизированного автомобиля размещены на сайте Autos.Goo.

Autos.Goo Модернизированная Honda Odyssey

Покупатели могут за 187 тыс. иен (около 132,7 тыс. рублей) установить на свои минивэны элементы аэродинамического обвеса, выполненные из углеволокна. Сюда входят: сплиттер, накладки на пороги и спойлер.

Также в комплект входят два варианта оригинальных колёсных дисков из лёгкого сплава. Один комплект размером 18 дюймов. Эти диски обойдутся покупателю в 46,2 тыс. иен (около 32,7 тыс. рублей) за каждый. Также в наборе имеются 19-дюймовые колёсные диски, но они стоят дороже — по 51,7 тыс. иен (37 тыс. рублей) за штуку.

Кроме того, владельцы модернизированного Honda Odyssey могут придать своему авто более стильный вид с помощью различных аксессуаров Mugen вроде дефлекторов на боковые стекла, крышку топливного бака и фирменных накладок на педали.

Напомним, в начале января текущего года GAC Honda и Dongfeng Honda объявили массовый отзыв машин Honda из-за неисправности топливного насоса. Стартует отзывная компания 31 марта 2021 года и затронет 1,09 млн машин Honda.

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