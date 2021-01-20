Грозный, 20 января, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Чечне в ходе спецоперации уничтожены шестеро боевиков. Они входили в банду Аслана Бютукаева, сообщил 20 января глава республики Рамзан Кадыров.

Dagestan-today.com Полицейское усиление

По его словам, спецоперация проводилась на окраине селения Катар-юрт. Все уничтоженные боевики находились в федеральном розыске. Кадыров также рассказал, что спецоперацию тщательно спланировали, так как ранее бандитам дважды удавалось уйти от силовиков. В спецмероприятиях участвовали бойцы полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Спецоперация была спланирована давно. Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, об успешном завершении спецоперации он доложил президенту РФ Владимиру Путину, который поздравил всех организаторов и участников с успехом.