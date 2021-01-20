Кострома, 20 января, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Костромской области раскрыты два убийства пенсионеров 89 и 70 лет. Об этом 20 января сообщает СУ СКР по региону.

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Преступления были совершены в 2019 и 2020 годах. Первой жертвой ранее судимых костромичей стал пожилой мужчина, живущий в деревне Дуново Нерехтского района. Подозреваемые напали на 89-летнего нерехтчанина, когда он находился в своём доме. После похищения имущества и 1,2 тысячи рублей преступники убили пожилого мужчину, вывезли его тело за пределы деревни и сбросили в канаву. Позднее скелет мужчины обнаружили рядом с автодорогой.

Ещё один 70-летний нерехтчанин был убит в январе 2020 года. Преступники пытали мужчину и пытались узнать, где он хранит крупную сумму денег. После того, как попытка не удалась, преступники убили пенсионера, забрали из его жилья 1,5 тысячи рублей и личные вещи.

Как уточняет ГТРК «Кострома», нападавшими были ранее судимые мужчины 40 и 45 лет. Они познакомились в колонии, где отбывали сроки за тяжкие преступления. После освобождения подозреваемые начали совместный бизнес по выращиванию поросят. Однако, начинание не увенчалось успехом — костромичи накопили много долгов и пошли на преступления, чтобы расплатиться с ними. В содеянном мужчины не раскаялись.

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение по трём уголовным статьям. Обоим костромичам грозит пожизненный срок.