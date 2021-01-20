Москва, 20 января, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал объединение «Справедливой России» с партией «За правду» и «Патриотами России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

По его словам, ЛДПР давно предлагает объединить часть партий, чтобы в итоге была двух — трехпартийная система.

«Когда у нас 16 партий идут на выборы — это никого не устраивает, в том числе избирателей. Поэтому мы поддержим объединение левых сил», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.

Вместе с тем он подчеркнул, что ЛДПР не сможет войти в этот союз, поскольку это «не левая партия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил о скором объединении его партии с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду», призвав к объединению и КПРФ, и ЛДПР, и всех «партий на левом фланге», чтобы «строить новое современное социалистическое общество».

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