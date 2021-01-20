Москва, 20 января, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о запрете госслужащим иметь двойное гражданство, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Устанавливаются ограничения для работников государственных органов и органов местного самоуправления в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Имеющие второе гражданство не допускаются к замещению в государственных органах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами России.

Граждане обязаны сообщить о втором гражданстве, документ также предусматривает прекращение трудового договора по этой причине.

Нормы также коснутся военнослужащих, однако «срочников» нормы не касаются, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).