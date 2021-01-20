Калуга, 20 января, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Перспективы развития калужского завода ООО «Фольксваген Груп Рус» и новые проекты, направленные на развитие калужского автомобильного кластера, стали предметом разговора на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с новым генеральным директором ООО «Фольксваген Груп Рус» Штефаном Мехой. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече.

На должность генерального директора компании и уполномоченного концерна Volkswagen по региону Россия и СНГ Штефан Меха назначен с 18 января 2021 года. На этом посту он сменил Маркуса Озеговича. Штефан Меха получил экономическое образование в Германии, степень магистра бизнес-администрирования для руководителей в бизнес-школе Insead Business School. До прихода в концерн Volkswagen Меха занимал различные должности в компаниях Sixt AG и Daimler AG.

«Фольксваген Груп Рус» объединяет на российском рынке работу семи марок концерна: Volkswagen — легковые автомобили, ŠKODA, Audi, Ducati. Bentley, Lamborghini и Volkswagen Коммерческие автомобили. Структурно «Фольксваген Груп Рус» состоит из филиала в Москве, где осуществляется общая координация, а также завода в Калуге и филиала в Нижнем Новгороде.