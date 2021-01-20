Пермь, 20 января, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Без воодушевления отнесся к призыву главы «Справедливой России» Сергея Миронова объединяться всем левым партиям Владимир Корсун, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края, передает корреспондент 20 января ИА REGNUM.

Kprf.perm.ru Владимир Корсун

По словам Корсуна, те, кто хотели объединиться, вступили в левопатриотический народный фронт, ядром которого является КПРФ.

«Заявление Миронова (их уже не одно и друг другу противоречащих) — от бессилия», — говорит политик, отвечая на вопрос о своем отношении к предложению лидера СР.

Ранее Миронов объявил о скором объединении его партии с «Патриотами России» и партией Захара Прилепина «За Правду», призвав к объединению и КПРФ, и ЛДПР, и всех «партий на левом фланге», чтобы «строить новое современное социалистическое общество».