Токио, 20 января, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Латвийская компания HGK Motorsport и спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing представили дрифтовую версию модели GR Supra, созданную для российских гонщиков. Снимки с новинкой распространила пресс-служба компании Toyota.

Пресс-служба Toyota Дрифтовая версия модели Toyota GR Supra

Новинка предназначена для гонок Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP). Модель укомплектована форсированным до 1015 л. с. движком, которая агрегатируется с секвентальной кулачковой пятискоростной трансмиссией.

В японской компании подчеркнули, что это первая гоночная машина для профессионального дрифта, созданная на базе GR Supra. Спорткар создавался восемь месяцев.

Дрифт-кар после доработки стал на 420 кг легче и мощнее, а также быстрее серийной версии Supra.

Остальные характеристики об авто будут обнародованы ближе к его дебюту на треке. Проходить гран-при будет с 23 по 24 января нынешнего года на соревнованиях SochiDrift Challenge.

Ранее главный инженер Toyota Йошики Кониши заявил, что официальная премьера обновлённого вседорожника Fortuner планируется на 2022 год. Рестайлинговая модель сохранит свою рамную конструкцию, а гидроусилителя руля в этой версии не будет.

Читайте также: Ford, Toyota, Nissan сократят производство автомобилей из-за нехватки чипов