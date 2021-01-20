Севастополь, 20 января, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Итоги общественных слушаний по строительству культурного кластера в районе мыса Хрустального подвели в правительстве Севастополя, сообщили 20 января в пресс-службе правительства города.

Sev.gov.ru Проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе

Всего в ходе слушаний от граждан, которые имеют собственность или проживают на этой территории, поступило 265 предложений, легитимными признаны 28 из них. Вместе с тем, поскольку мыс Хрустальный является знаковой городской территорией, принято решение рассмотреть все предложения граждан.

«Предварительный анализ — 70% обращений носят положительный характер, 30% — негативный и умеренный. Более взрослое поколение выступает за сложившийся архитектурный стиль Севастополя, а молодые смотрят на развитие — выступают за предложенные архитектурные решения», — сообщила начальник управления развития городской среды департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Ирина Марочкина.

Документ планируется вынести на утверждение правительства Севастополя в феврале.