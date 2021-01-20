Белград, 20 января, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Сербии сегодня, 20 января, будут поданы в суды Белграда, Нови-Сада, Крагуеваца, Ниша и Вране первые пять исков к Североатлантическому альянсу (НАТО) от местных жителей, пострадавших при бомбардировках НАТО в 1999 году с применением обеднённого урана. Об этом сообщил юрист Срджан Алексич.

Белград, 1999 НАТО бомбит Югославию

Он подчеркнул, что обвинения в адрес НАТО как юридического лица впервые в Сербии будут поданы от имени физических лиц — умерших и заболевших военнослужащих и полицейских Союзной Республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году, сообщает РИА Новости.

Алексич планирует добиться для каждого из сербских пострадавших компенсацию ущерба в размере не менее 300 тысяч евро. Правозащитник, которому будет помогать итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, успешно представлявший интересы итальянских военных, получивших опасную дозу радиации в ходе службы в НАТО, собирал доказательства против альянса несколько лет. Он уверен, что их будет достаточно для решение судов в Сербии в пользу пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, бомбардировку Союзной Республики Югославия силы НАТО начали на фоне вооружённых столкновений между армией и полицией Сербии с ополченцами из Освободительной армии Косово. Авиаудары проводились в период с 24 марта до 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно, но, по оценкам Белграда, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ещё 12,5 тыс. человек были ранены.