Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 20 января согласовало представленную губернатором кандидатуру Станислава Казарина для назначения на пост вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов информатизации и связи.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Петербурга

В поддержку Казарина высказались 27 депутатов Заксобрания, против — 12, еще один воздержался. Напомним, сейчас в Заксобрании Петербурга 49 депутатов. Таким образом, «за» проголосовали лишь 55% от депутатского корпуса, уверенное большинство в котором имеет «Единая Россия».

Станислав Казарин с 20 декабря 2019 года занимает пост председателя городского комитета по информатизации и связи. Ранее в Смольном не было вице-губернатора с заявленными для Казарина полномочиями.

Напомним, ранее сегодня Заксобрание утвердило Сергей Дрегваля на пост нового вице-губернатора по энергетике и тарифному регулированию.