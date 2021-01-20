Брюссель, 20 января, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Разногласия между Евросоюзом и Соединёнными Штатами с приходом Джо Байдена на пост президента США не исчезнут, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Gage Skidmore Джо Байден

«У нас есть разногласия, и они не исчезнут по мановению волшебной палочки», — сказал он, выступая в Европарламенте.

Мишель обратился к Байдену с призывом «строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. Одновременно к присяге будет приведена вице-президент Камала Харрис. Байден принесёт присягу на верность Конституции США в 12:00 (20:00 мск).

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