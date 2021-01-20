Москва, 20 января, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В феврале 2021 года арбитражные суды решат судьбу двух российских банков, которые лишились лицензий в декабре 2020 года. К производству приняты иски о ликвидации карельского банка «Онего» и московского «Евроазиатского инвестиционного банка», передаёт ИА REGNUM.

George Hodan Суд

В обоих случаях истцом выступает Центробанк России. Иск о принудительной ликвидации ООО КБ «Евроазиатский инвестиционный банк» и утверждении ликвидатором кредитной организации госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» начнут рассматривать 25 февраля 2021 года.

8 февраля 2021 года начнут рассматривать иск о принудительной ликвидации карельского банка «Онего», оставшегося без лицензии 11 декабря 2020 года. В качестве заинтересованного лица в дело также привлекли «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, на 2 февраля 2021 года также назначено заседание о ликвидации АО «Международный коммерческий банк», лицензию у которого отозвали 13 ноября 2020 года. Компания по размеру активов занимала 299-е место в банковском сегменте России.