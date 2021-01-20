Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на пленарном заседании 20 января дало своё согласие на назначение Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования. Кандидатуру своего нового заместителя представил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание СПб

В последние годы Дрегваль работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», а с 23 ноября 2020 года являлся советником губернатора Санкт‑Петербурга.

Должность вице-губернатора по энергетике и тарифам была вакантна с ноября 2020 года, когда занимавший ее Максим Шаскольский был назначен главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отвечая на вопросы депутатов, Дрегваль, в частности, заявил, что предстоящая приватизация государственных унитарных предприятий, в том числе ГУП «ТЭК СПб», не приведет к увеличению тарифов для потребителей.

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В поддержку кандидатуры Дрегваля на должность вице-губернатора проголосовал 31 депутат, против — 11 парламентариев. Таким образом, теперь губернатор может назначить его на должность.