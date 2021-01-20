Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, 20 января, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В калужском арт-парке «Никола-Ленивец» во время проводов зимы, на Масленицу 13 марта, сожгут замок «корона-людоеда». Арт-объект — 24-метровый замок корона-людоеда — собран из лозы и нашпигован сеном, сухими ветками и деревянными поддонами. Об этом 20 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на основателя арт-парка «Никола-Ленивец» и «Архстояния» художника Николая Полесского.

Maslenitsa.nikola-lenivets.ru В арт-парке «Никола-Ленивец» сожгут замок «корона-людоеда»

«Сейчас все думают об этой новой «чуме» — коронавирусе. И ученые, и медики бьются над тем, чтобы избавить нас от этой заразы. И мы, простые люди, тоже должны им помочь, как можем. Например, сжечь на Масленицу все плохое. У нас это будет большой замок корона-людоеда. Хотя я не настаиваю, каждый увидит в нашем объекте что-то свое. Как только его сожжем, болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы. Добро должно победить зло, а то хватит уже, надоело!», — написал в социальной сети Николай Полесский.

На масленицу, помимо сожжения замка, гостей ждет заговор трех шаманов от всех болезней, который будет длиться почти весь день. Запланированы и традиционные масленичные забавы — лазание по столбу, перетягивание каната и поедание блинов. Напомним, в 2020 году в парке сжигали мост, годом ранее — Бастилию. В 2018 году пламя охватило готический собор высотой 30 метров, построенный из хвороста.