Москва, 20 января, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп начинает новый этап в своей жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп, конечно, не уйдет из политики на покой, как многие другие президенты США, и даже переживет в политическом смысле Джо Байдена.

Наверняка Трамп начнет создавать свою общественную организацию, потому что трампизм как новое явление, как смысловая платформа не может исчезнуть с его уходом с поста президента.

Да и его оппоненты будут его преследовать, понимая опасность трампизма для всей властной системы США.

Возможно, что четыре года президентства Трампа все видели только прелюдию этого сериала и самое интересное впереди», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканец Дональд Трамп выступил перед гражданами США в качестве действующего президента с прощальной речью.

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