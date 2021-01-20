Киев, 20 января, 2021, 11:06 — ИА Регнум. На Украине грядёт политический кризис. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко 19 января в эфире телеканала 112.ua.

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«Это связано с тарифным геноцидом, который допустила прошлая и продолжила сегодняшняя власть. Это будет потрясение для страны», — считает политик.

Бойко считает, что в ближайшее время правительство Украины может уйти в отставку. Он пообещал, что ОПЗЖ поддержит данное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить, не завышают ли местные власти тарифы на коммунальные услуги.