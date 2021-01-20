Москва, 20 января, 2021, 10:56 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2020 года экспорт легковых машин из РФ составил 58,1 тыс. машин — на 42,8% меньше аналогичного периода 2019 года. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

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В ФТС отметили, что в указанный период из страны было вывезено новых легковых машин на сумму 870,7 млн долларов (около 64,23 млрд рублей). При этом в ноябре 2020 года из России было вывезено 6,7 тыс. авто на 99,1 млн долларов (около 7,31 млрд рублей).

Что же касается грузовых машин, то их экспорт в отчётный период снизился на 16,5%, до 10,6 тыс. единиц. За них дилеры в общей сложности получили 279,5 млн долларов (около 20,62 млрд рублей). При этом 1,2 тыс. грузовых автомобилей были поставлены за границу в ноябре. Их продажи принесли дилерам 32,6 млн долларов (около 2,41 млрд рублей).

Напомним, за 11 месяцев прошлого года импорт легковушек в России составил 214 тыс. единиц. Это на 22,5% меньше аналогичного периода предшествующего года.

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