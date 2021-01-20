В России могут начать выдачу COVID-сертификатов для выезда за рубеж
Москва, 20 января, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным от COVID-19 российским гражданам сертификатов, которые позволяют выехать за рубеж. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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"В настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж», — сказала Москалькова.
Она напомнила, что вакцинация от COVID-19 позволит гражданам преодолеть целый ряд ограничений и будет способствовать «расширению прав человека».
Ранее идею с введением COVID-паспортов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос введения таких документов прорабатывается.