Москва, 20 января, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Правительство РФ прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным от COVID-19 российским гражданам сертификатов, которые позволяют выехать за рубеж. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Цитата из к/ф «Пятый элемент»,. реж. Люк Бессон. 1997. Франция Мультипаспорт

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"В настоящий момент правительством РФ прорабатывается вопрос о выдаче вакцинированным гражданам специальных сертификатов и их международном признании, чтобы люди могли выезжать за рубеж», — сказала Москалькова.

Она напомнила, что вакцинация от COVID-19 позволит гражданам преодолеть целый ряд ограничений и будет способствовать «расширению прав человека».

Ранее идею с введением COVID-паспортов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос введения таких документов прорабатывается.