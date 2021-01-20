Благовещенск, 20 января, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В арбитраж Амурской области поступил иск с требованием признать банкротом ООО «Амурский цементный завод». Заявление суд пока не принял к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу

Иск от ООО «Ваш тур» из Кемеровской области, которое работает в сфере туризма, поступил 19 января 2021 года. Сумма исковых требований — 410 280,72 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод был создан в феврале 2009 года. Уставный капитал — более 1,84 млн рублей. Директор — Николай Кузнецов, которому также принадлежит 25%. Среди владельцев — Владимир Даки (доля — 50%) и Геннадий Лагода — 25%.