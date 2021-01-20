Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Бывший вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев госпитализирован с коронавирусной инфекцией и поражением легких, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом 20 января в своем инстаграме сообщила его жена Екатерина.

Instagram.com/malafeeva_ekaterina Экс-футболист Вячеслав Малафеев госпитализирован в Петербурге

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По словам Екатерины Малафеевой, решение о госпитализации было принято вечером 19 января .

«Сейчас будем мужа отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. Даже УЗИ показало большое количество поражения — 40% одно легкое и 65−70% другое. Мы решили не медлить и обратились к госпитализации», — рассказала Екатерина.

По словам женщины, у Вячеслава держится температура 38 градусов.

Поздним вечером бывшего футболиста и его тестя госпитализировали.

«Состояние средней тяжести. теперь мои мужчины в надежных руках врачей», — написала она.

Напомним, ранее стало известно, что Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев заразились коронавирусной инфекцией.