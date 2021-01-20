Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 января, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Жители сельских населенных пунктов городского округа Переславль-Залесский жалуются на заваленные снегом дороги до своих сел и деревень. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/Александр Девяткин Деревня под Переславлем

После обильных снегопадов в начале января в переславских группах в социальных сетях стали появляться многочисленные жалобы на нечищеные дороги. Люди не могут выбраться из своих деревень, туда скоро не смогут проехать ни автолавки, ни скорая помощь. Более того, не очищаются вовремя даже те дороги, по которым ездят школьные автобусы.

«Люди для школьного автобуса за свой счет трактор нанимают, а вы бюджетные деньги, которые на это выделены, куда деваете? Заявка с 26.12 на деревню Вороново висит. Позор Вам, администрация!!!» — написала Виктория Палихова.

На это администрация ответила, что после заявки был организован выезд — оказалось, что «дороги почищены своими силами».

Переславцы также связывают проблемы с очисткой дорог с сокращением штата администрации в результате объединения города и района. Ранее жители обращались в свои сельсоветы, где сотрудники более оперативно реагировали на заявки, чем это сейчас происходит в объединенном городском округе. Администрация отвечает, что задержки не связаны с сокращением специалистов, хотя подтверждает, что сокращения были, а территорию в настоящее время «обслуживает» сотрудник, работающий в Переславле.

«Сокращены ивановский и лыченский специалисты, обслуживанием территории занимается специалист, который территориально находится в городе на Комитетской улице, там же выдаются все справки и принимаются заявки. Скорость уборки снега не связана с сокращением специалистов, были некоторые задержки, отлаживается работа нового муниципального бюджетного учреждения, в чьи задачи и входит расчистка дорог», — сообщил представитель администрации в ответ на претензии жителей.

Впрочем, такой ответ людей не устраивает.

«Вы, уважаемая администрация, не понимаете, как старые и больные люди живут и не могут выехать из деревни, да еще и с ковидом. Потому, что вас это не касается. А касается только того, кто оказался в снежном плену. Дооптимизировались… Как человек, который сидит в Переславле может решать проблемы жителей глухой деревни за 40 км от города? За работой подрядчика никто не следит, ибо следить некому по причине массового сокращения персонала. Так что подрядчик чистит то, что считает нужным и рапортует. Администрация оплачивает и почивает на лаврах», — написал житель деревни Охотино Денис Виноградов.

Сейчас отчаявшиеся жители собираются писать обращения в прокуратуру с требованием проверить законность ликвидации сельсоветов и дать оценку работе подрядной организации по уборке территории района. Люди полагают, что нарушены их конституционные права на свободное перемещение и на охрану здоровья.