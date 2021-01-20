Москва, 20 января, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В декабре 2020 года в Москве зарегистрировано 13 020 договоров ипотечного жилищного кредитования. Об этом 20 января сообщает управление Росреестра по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Данный показатель на 24% выше, чем в декабре 2019 года, когда зарегистрировали 10 535 фактов выдачи ипотеки, а также на 14% больше ноября 2020 года — тогда в столице взяли 11 440 ипотечных кредитов.

Всего в 2020 году в Москве оформили 104 231 ипотечный договор. Это на 16% больше, чем в 2019 году, когда заключили 89 979 таких сделок.

Как рассказал глава управления Игорь Майданов, увеличение числа договоров произошло благодаря снижению ключевой ставки и изменению кредитной политики банков, а также запущенной в апреле программе льготного кредитования.

«Так, в январе мы зафиксировали 6,3 тыс. ипотек, в июне — после снятия в Москве режима самоизоляции граждан и возобновления работы центров госуслуг «Мои документы» — 8,3 тыс., а по итогам декабря уже свыше 13 тыс. сделок, что стало максимальным за все годы показателем», — сказал он.