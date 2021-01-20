Санкт-Петербург, 20 января, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга предписала Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ) демонтировать бюст ученого-тюрколога и общественно-политического деятеля Ахмет-Заки Валиди Тугана (Валидова), установленный на территории вуза.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПБГУ

После длительной проверки ведомство признало, что этот ученый в годы Второй мировой войны был пособником нацистов, а установка его бюста свидетельствует о героизации деяний пособников фашистов. О решении прокуратуры стало известно изданию «Интерфакс».

В СПбГУ подтвердили, что вокруг этого бюста, установленного во внутреннем дворике вуза, кипят страсти. Впервые на бюст обратила внимание мать одного из студентов-первокурсников. В своем онлайн-обращении к ректору, которое было опубликовано на сайте вуза, женщина написала, что была крайне удивлена увидеть бюст Ахмет-Заки Валиди Тугана, поскольку не понимает, как в СПбГУ может «прививаться уважение к человеку, выступавшему идеологом сепаратистского движения».

В ответ на вопрос проректор по экономическому развитию Михаил Кудилинский пояснил, что бюст ученому-тюркологу Ахмет-Заки Валиди был передан Университету министерством культуры Республики Башкортостан и установлен на территории СПбГУ в 2008 году в рамках открытия в Санкт-Петербургском государственном университете Центра тюркских исследований.

Помимо этого, он указал, что вуз не в первый раз получил подобное обращение, ранее — в 2017 году — на бюст пожаловалась председатель ООО «Центр общественного контроля» АннаФилоненко. После чего университет переадресовал данное письмо в министерство культуры республики и получил ответ, что «Ахмет-Заки Валиди известен прежде всего как выдающийся ученый-тюрколог, профессор, почетный доктор ряда европейских университетов, автор более 400 научных трудов по ориенталистике».

В итоге руководство СПбГУ попросило разобраться в этом вопросе прокуратуру Санкт-Петербурга.

С тех пор прошло еще три года, в конце декабря 2020 года в СПбГУ вновь поступил вопрос о бюсте Валиди, на который ответил уже заместитель ректора по правовым вопросам Юрий Пенов. Он сообщил, что из прокуратуры Петербурга поступил ответ о том, что проверочные мероприятия по ранее направленному университетом обращению еще не завершены, а длительность проверки «обусловлена необходимостью истребования значительного объема информации из архивных учреждений, расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, осуществления переводов иностранных информационных источников, а также получения объяснений представителей научного сообщества».

Однако «Интерфакс» сообщает, что в распоряжении редакции имеется ответ ведомства, в котором говорится, что по заявлению самого вуза была проведена проверка «соответствия законодательству о противодействии экстремистской деятельности факта размещения на территории образовательного учреждения бюста Ахмет-Заки Валиди Тугана, а также открытия на базе восточного факультета университета Центра тюркских исследований имени Ахмет-Заки».

Проверка выявила, что «размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением, а также «Музея Ахмет-Заки» на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым».

Как сообщало ИА REGNUM в 2016 году, тогдашний заместитель генпрокурора России Виктор Гринь на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлёва сообщил, что надзорное ведомство намерено провести проверку деятельности башкирского общественного движения «Небесные волки» («Kук Бyре»). Поводом для запроса стали параллели между турецкой ультраправой организацией «Серые волки» и башкирским движением. Сообщалось, что обе организации объединяют общие идеи национализма и пантюркизма, унаследованные от одиозного идеолога тюркского сепаратизма Ахметзаки Валидова (Валиди).