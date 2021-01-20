Москва, 20 января, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Центр им. Чумакова направил в Минздрав РФ документы на регистрацию вакцины от COVID-19, и ведомство уже получило пакет необходимых бумаг. Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук. Это цельновирионная инактивированная вакцина», — сказал Мурашко.

По его словам, полученные документы уже направлены на экспертизу специалистам, после чего будет решаться вопрос о возможности государственной регистрации данной вакцины.

Мурашко также отметил, что с 18 января в гражданский оборот введено «уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины «Спутник V».

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».