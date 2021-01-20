Москва, 20 января, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Введение электронных трудовых книжек усложнило кадровое делопроизводство в 41% компаний в России, свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронное делопроизводсство

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Никак не отразилось на кадровом документообороте (КДП) введение электронных трудовых книжек в 24% компаний. Руководители лишь 17% компаний отмечают, что КДП упростилось.

Считают, что вести кадровую документацию стало сложнее, 43% работодателей. Не планируют никаких изменений и в ближайшем будущем 22% руководителей организаций.

Опрошены 11−18 января 2021 года 1000 менеджеров по персоналу в 154 населенных пунктах во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, подали заявление о переводе трудовой книжки из бумажного формата в электронный 22% работающих жителей РФ.

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