Кострома, 20 января, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В России сохранилось много домов, впечатляющих деревянными узорами на оконных наличниках. Немалая часть из них находится в Костроме. Корреспондент ИА REGNUM поговорил с блогером и основателем Виртуального музея резных наличников Иваном Хафизовым и выяснил, чем интересно костромское кружево, почему наличники далеки от язычества и как для их создания использовали не руки, а ноги.

Иван Хафизов Нейский иналичник

ИА REGNUM: Чем интересны костромские наличники, что они говорят о регионе и его жителях?

Иван Хафизов: Кострома интересна разнообразием — в городе я насчитал семь видов наличников. Общими для большинства из них является полукруглое навершие (верхняя часть — ИА REGNUM). Кроме того, местные мастера любили украшать боковинки наличников рубчиками или решёткой, так делали далеко не везде. Ещё, конечно, непривычны двойные полуколонны по сторонам окна. Самый уникальный вид костромских наличников — «бахромчатые», как я их называю.

Иван Хафизов «Бахромчатые» костромские наличники

Это удивительная форма, напоминающая края свисающего полотенца. Интересно, что в самой Костроме этих наличников штук шесть, а в Сусанинском и Судиславском районах области их сотни. Между прочим, за наличниками можно приехать не только в Кострому — интересных вариантов много в Нерехте, Кологриве, Нее. По второй части вопроса отвечу так: истории рассказывают не наличники, а люди, живущие в деревянных домах. Беседуя с ними, можно узнать многое — откуда был перевезён дом, почему — из-за коллективизации, голода в районах… Наличники — только повод для разговора про людей и их судьбы, историю страны.

Иван Хафизов Наличники в Кологриве

ИА REGNUM: Откуда в Костроме такое разнообразие наличников?

Иван Хафизов: Надо сказать, что в 19-м веке резчики не ездили друг к другу в гости. Ареал оформления наличниками одним человеком был небольшой — условно 50 вёрст (53 километра — ИА REGNUM) в одну сторону. Край лесной, резчиков было много, чуть ли не в каждом селе был свой мастер, который придумывал и совершенствовал свои формы.

Наталья Диева Наличники

Сейчас уже трудно сказать, в какой области или районе зародился тот или иной вид наличников. Например, кологривские (Кологрив — город в Костромской области — ИА REGNUM) наличники встречаются в Плёсе и вплоть до Орловской области. Дело в том, что в советское время многие дома из деревень перевозили в города. К тому же денег после войны у людей было не очень много, но зато были брошенные дома — многие наличники «кочевали» от дома к дому. Всё это очень «смазывает» картину. Надеюсь, местные краеведы когда-нибудь раскопают эту историю.

Наталья Диева Дом в Костроме

ИА REGNUM: Сколько лет «резному кружеву», которое мы видим сейчас на улицах?

Иван Хафизов: Основной массив наличников, который мы видим сейчас, создавался на рубеже 19 и 20 веков. Самые старые наличники — это где-то 80-е годы 19-го века, самые молодые — до 20-х годов XX века. Но интересно, что деревянное зодчество в Костромской области продолжает развиваться — скорости и объемы уже не те, что прежде, но тем не менее. В Московской области, например, так не происходит.

Наталья Диева Дом с наличниками

ИА REGNUM: Как следует правильно рассматривать наличники, на что нужно обращать внимание?

Иван Хафизов: Особых правил тут нет, но наличник не предполагает рассматривания с совсем близкого расстояния. Кстати, тут есть интересный момент — в западной культуре великое множество потрясающих дверей, к которым можно подойти близко, полюбоваться, а у нас — окон. Я связываю это с климатом, который в большей части России холодный. Какие узоры на двери? Забежал и закрыл — холодно же. А на окна издалека можно смотреть, с улицы.

Наталья Диева Дом

ИА REGNUM: Много споров ведётся про символизм в наличниках. Некоторые считают, что каждый элемент наличника несёт зашифрованное послание, по наличникам можно определить, от чего хотел защититься хозяин избы.

Иван Хафизов: Да нет, конечно! Предположение о язычестве в узорах появилось в 1980-е годы, когда умер последний старый резчик, и говорить уже можно было что угодно. В 19-м веке ни один учёный не распространял такие теории. Скажу больше — в 20-х и 50−60-х годах 20-го века было много этнографических экспедиций вглубь России, учёные зарисовывали и изучали наличники, говорили с жителями сёл и деревень — но у них тоже нет таких предположений. Самые поздние наличники, которые дошли до нас, это 19 век. Возникает вопрос — раскол Русской православной церкви уже прошёл, крестьяне несколько веков крещёные, и вдруг откуда-то они достают языческий символизм. С чего бы? Давайте подумаем, где крестьянин мог увидеть наличники? На барском доме. Причём тогда наличники по большей части были классическими — с треугольным портиком, фронтончиком и маленькими колоннами — всё просто. Но крестьянин хотел сделать что-то более вычурное. Куда он идёт смотреть орнаменты? Единственное место, связывающее крестьянина с культурой уже много веков, — храм. Люди видели росписи на стенах, церковные книги и орнаменты, что-то могли подсмотреть в природе, на ткани, с вышивки.

Наталья Диева Фронтон старого дома

Приведу ещё один аргумент не в пользу «языческой» теории. Все наличники можно разделить на три части: те, которые резал сам хозяин дома, и таких процентов 20%, 40% резались на заказ, и ещё 40% покупались на строительных рынках. Непрофессиональному плотнику было трудно воплотить художественную идею и сложный замысел в жизнь, а профессиональный резчик на протяжении своей жизни создавал и «обкатывал» две, а чаще одну форму. Профессионалу нужен был опыт, поэтому работать под индивидуальные запросы часто он вряд ли мог.

ИА REGNUM: Правда ли, что умелец мог изготовить наличник, используя один топор?

Иван Хафизов: О, мне очень нравится это заблуждение! Активнее всего наличники распространялись в 19-м веке — как раз тогда, когда появился лобзик. Да и топоров в запасе у мастера было много — одним рубили дерево, другим делали углубления. Кстати, многие думают, что все наличники — это ручная работа. А вот и нет — очень много наличников делались ногами. Представьте себе устройство типа машинки «Зингер» с педалью, ременным механизмом и длинной пилкой, закрепленной к потолку. Человек качает ногой — пилка ходит вверх и вниз, заготовка для наличника крутится руками. Названия у этого устройства нет, но оно было весьма популярно в 20-м веке.

ИА REGNUM: «Резное кружево» уходит из обихода — всё больше людей отдают предпочтение обычным пластиковым стеклопакетам. Почему наличники больше не популярны? Значит ли это, что мы забываем о своих корнях?

Иван Хафизов: Это естественный процесс, обусловленный целым рядом причин. Во-первых, раньше было очень важно, как выглядит дом снаружи — сейчас эта установка поменялась с точностью до наоборот. Большинство людей стремились показать свой достаток — «Ролексы» не покупали, спортивные машины тоже, но были наличники. Кстати, этому извечному человеческому желанию «выпендриться» мы должны сказать спасибо — именно оно в большей степени благоприятствовало развитию дела резчиков. К тому же человеку всегда хотелось иметь больше света в доме. Конструкция окна постоянно совершенствовалась, размер стёкол с появлением стеклопакетов увеличился. Сейчас люди объединяют по три окна на фасаде и делают огромный оконный проём. Исторически мы всё это проходили с общественными зданиями — от замков с маленькими бойницами до полностью стеклянных офисов. Конечно, мы будем терять деревянные дома, терять наличники — тут нет никаких сомнений. Это маленький эпизод в истории, как соломенные хижины. Безусловно, они прекрасны, но мы больше не можем в них жить. Всему можно найти достойное применение. Есть дизайнеры, которые переделывают наличники в полки, шкафы, обрамляют ими доски объявлений, зеркала. И это не кощунство.

Иван Хафизов Наличник в Костроме

ИА REGNUM: К тому же в регионах сохранилось очень много деревянных домов, и часть из них не востребованы.

Иван Хафизов: Верно. Я когда разговариваю с резчиками, всегда спрашиваю — есть сейчас заказы? — Нет, зачем, старых наличников тьма. Наличников много, поэтому к ним не относятся как к антиквариату, предмету искусства. Со временем, когда таких домов будут не сотни, а десятки, отношение изменится.

ИА REGNUM: В Костромской области много туристских брендов — «Кострома — колыбель Дома Романовых», «Кострома сырная», «Кострома льняная». Могут ли наличники стать новым костромским брендом и что можно сделать для их популяризации?

Иван Хафизов: Кострома с её исторической застройкой — непаханое поле для развития всевозможных идей. Примеров много: в Городце есть инициатива по созданию памятника наличнику, в Тюмени реализована классная идея — они на асфальте нарисовали огромную линию, соединившую старинные особняки с деревянными элементами, и сделали приложение с аудиогидом. Есть тропа наличников в заповеднике «Брянский лес». Они собрали наличники из ближайших деревень, поставили их под крышами и подвязали под это дело идеологию, что вот эти наличники когда-то были взяты из леса, а теперь в него вернулись. Привязать наличник к лесу — дико сложно, но они это сделали! А в городе, имеющем такое богатое наследие, развить интересную идею намного проще. В конце концов, можно создать аудиогид или организовать экскурсию по домам с наличниками, а если к туристам будут выходить владельцы домов с хлебом-солью и рассказывать реальные истории, будет вообще замечательно. Поле для творчества благодатное, нужно просто немного подумать.

ИА REGNUM: Спасибо за интервью, Иван.