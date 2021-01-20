Оренбург, 20 января, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области более десятка аварийных домов числятся в программе капремонта. Факты установлены общественниками в январе 2021 года в ходе мониторинга государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и программы капремонта. Оказалось, что жители аварийных домов продолжают платить взносы на капремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении ОНФ в Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Активисты ОНФ просят органы власти исключить аварийные дома в Оренбурге и Орске из программы капремонта.

«По итогам сопоставления сведений из системы ГИС ЖКХ с региональной программой капитального ремонта мы выявили, что 12 домов, числящихся в системе ГИС ЖКХ аварийными, находятся в программе капитального ремонта, и еще один дом, числящийся как исправный, но по факту признанный аварийным, тоже числится в программе капремонта. Из общего числа выявленных домов десять расположены на территории города Оренбурга, три дома — на территории города Орска. Отмечу, что в некоторых электронных паспортах аварийных домов отсутствовали сведения о признании их аварийными, не были указаны номера и даты постановлений о принятии таких решений», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области Юрий Кононов.

По его словам, заложниками ситуации стали жители. Они вносят плату за ремонт домов, который фактически никогда не будет выполнен.

Активисты ОНФ выразили удивление относительно того, что четыре дома в Оренбурге резко поменяли свой статус в системе ГИС ЖКХ: были аварийными — стали исправными. Это случилось практически сразу после того, как перечень всех выявленных домов был направлен в Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается начислений взносов на капремонт жителям аварийным домов, то в областном минстрое обещали изучить информацию по каждому случаю и возвратить начисления жильцам тех домов, в которых нет долгов за выполненные проектные или строительно-монтажные работы по капитальному ремонту.

В свою очередь представитель прокуратуры Оренбурга заявил об организации проверки фактов и в случае их подтверждения принятии мер прокурорского реагирования.