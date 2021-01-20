Красноярск, 20 января, 2021, 07:16 — ИА Регнум. За год (в декабре 2020 года по отношению к декабрю 2019 года) в Красноярском крае значительнее всего подорожали ртутные медицинские термометры (на 69,2%), крупа гречневая-ядрица (на 47,3%) и картофель (на 44,2%).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Термометры

Также цены выросли на обручальные золотые кольца (на 41,3%), сахар-песок (на 41,1%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 34,3%), икру лососевых рыб (на 28,8%), электронные медицинские термометры (на 27,8%), подсолнечное масло (на 27%), лимоны (на 26,3%), анальгин (на 26,2%), свеклу (на 25,4%), апельсины (на 24,3%), блендеры и миксеры (на 23,5%), йод (на 22,5%), дрова (на 22,4%), морковь (на 22,4%), свежие огурцы (на 21,6%), валидол (на 20,3%) и другие товары.

Значительно снизились цены на белокочанную свежую капусту (на 20,6%) и пшено (на 11,1%). Также в крае за указанный период стал дешевле полет в салоне экономического класса самолета (на 13,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, куриные яйца, овощи и подсолнечное масло наиболее существенно подорожали в России в декабре 2020 года.

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