Благовещенск, 20 января, 2021, 03:06 — ИА Регнум. В Благовещенске молодая семья получила первую в регионе «Дальневосточную ипотеку» под 1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

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Кредит выдан в Сбербанке в сумме 1,1 млн рублей для приобретения квартиры в селе Поярково Михайловского района.

«За счёт минимально возможной переплаты можно сказать, что ипотеку мы получили практически даром», — рассказала заемщик Евгения.

За время действия программы «Дальневосточная ипотека» улучшить свои жилищные условия смогла 1431 молодая семья. Изначально госпрограмма предусматривала выдачу дальневосточникам кредитов на приобретение жилья под 2% годовых. Банки предложили населению дополнительные льготы. Таким образом процент по дальневосточной ипотеке удалось рекордно снизить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье отмечается увеличение в два раза числа выданных ипотечных кредитов по договорам участия в долевом строительстве. В ноябре 2020 года приморцы оформили 458 соответствующих сделок, в ноябре 201-го — 221. Объём выдачи вырос в три раза и составил порядка 1,9 млрд рублей.