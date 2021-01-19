Москва, 20 января, 2021, 02:53 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск от АО «Роснано». Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает АО «Акционерный банк «Россия», передаёт ИА REGNUM.

Alkanchik Роснано

Исковое заявление от компании, учреждённой в 2011 году российским правительством путём реорганизации госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий», поступило в суд 18 января 2021 года. Ответчиком в деле выступает банк, который позиционируется как первый частный банк России. Он был создан в июне 1990 года в Санкт-Петербурге. По данным журнала Forbes, крупным акционером банка с долей около 40% является Юрий Ковальчук, который в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимает 53-е место с состоянием $1800 млн.

С банка «Россия» требуют выплаты 1 175 038 069,49 рубля, но детали спора пока неизвестны.

Между тем на 10 февраля 2021 года также назначено заседание по иску ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», которое требует с банка 441 161 303,72 рубля. Третьим лицом в споре выступает АО «Инженерно-строительная компания «Союз-сети».