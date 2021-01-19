Белград, 20 января, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Иностранцы не должны вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства, и поэтому непонятно, почему для того, чтобы диалог между властями и оппозицией в Сербии состоялся, необходимо посредничество делегации Европейского парламента. Такое мнение ИА REGNUM высказал лидер сербской оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадович.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Напомним, что ранее спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил о том, что в ближайшее время он планирует обсудить с председателем внешнеполитического комитета Европейского парламента Дэвидом Макалистером формат предстоящего диалога сербской власти и оппозиции, в ходе которого будут согласованы условия проведения следующих выборов. Очередные выборы, которые прошли в Сербии в июне 2020 года, большинство оппозиционных партий бойкотировало, так как считало условия их проведения недемократическими и нечестными. Среди них была и партия «Двери».

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«Сербия столкнулась с серьезным политическим кризисом, который возник в прошлом году после проведения недемократических выборов на всех уровнях. Но это наш внутренний вопрос, который необходимо решать на прямых переговорах между двумя заинтересованными сторонами. Поэтому я ранее потребовал от спикера Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицы Дачича проведения срочных консультаций о начале этого диалога, который я вижу как единственное мирное решение возникшего политического кризиса», — сообщил Обрадович.

По мнению сербского политика, в этом диалоге с одной стороны должны участвовать представители действующих властей, а с другой — представители той оппозиции, которая бойкотировала парламентские выборы 2020 года.

«Ключевой вопрос — улучшение выборных условий накануне внеочередных выборов в начале следующего года. Сербские власти и сами признали, что бойкот выборов был удачным и правильным решением, так как он ограничил срок нового нелегитимного парламента и правительства на полтора года. Главные темы диалога — плюрализм мнений, представленных в СМИ, включая мнение оппозиционных партий, равноправное отношение ко всем участникам выборов, устранение давления на избирателей, которых, если они работают в государственном секторе, заставляют голосовать за правящую партию, а также запрет злоупотребления административным ресурсом в предвыборной кампании», — считает Обрадович.

Политик добавил, что также должен быть разработан механизм гарантий того, что всё оговоренное в ходе переговоров действительно будет выполнено накануне внеочередных выборов. По его мнению, для этого оппозиция должна получить возможность контролировать соблюдение будущего соглашения с властями. «Нужно сформировать совместную комиссию, в состав которой войдут представители властей и оппозиции. Эта комиссия должна надзирать за применением мер по улучшению выборных условий, а также за всем процессом выборов, до самого конца», — полагает он.

«Это поспособствовало бы нормализации политической обстановки в Сербии, и мы вернулись бы к демократическому порядку, который в данный момент не функционирует. В любом случае не будет никакой пользы, если в конце процесса демократизации Сербия опять окажется в положении западной колонии, как это было во время падения режима Слободана Милошевича в 2000 году. В этот раз этого необходимо избежать», — подытожил Бошко Обрадович.