Вашингтон, 19 января, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Двенадцать человек из состава подразделений Национальной гвардии США отстранены от участия в охране церемонии инаугурации Джо Байдена, заявил 19 января на брифинге в Пентагоне генерал Дэниел Хокансон.

U.S. Natioanl Guard Национальная гвардия США

По его словам, двое из отстраненных связаны с экстремистскими группировками, о чем свидетельствуют их «неуместные комментарии» в соцсетях.

«У меня не вызывает беспокойства большая часть нашей организации. Из 25 тыс. человек мы выявили 12, некоторых из них просто проверяют», — сказал Хокансон.

При этом он пояснил, что, возможно, некоторые из этих военнослужащих не имеют отношения к чему-то предосудительному, но руководство хочет убедиться в этом наверняка.

Как сообщало ИА REGNUM, церемонию вступления в должность нового президента США Байдена в Вашингтоне будут охранять 25 тыс. бойцов Нацгвардии. Это беспрецедентные меры безопасности за всю историю страны.