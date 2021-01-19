Гренобль, Франция, 19 января, 2021, 23:38 — ИА Регнум. В полиции французского города Гренобль сообщили, что 19 января на сроки лишения свободы вплоть до 10 лет были осуждены пять мужчин, замешанных в незаконной торговле наркотиками, передает Le Figaro.

Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». Реж. Борис Дуров. 1979. СССР Охотники за опиумом

Главный осужденный — 34-летний мужчина, также подозреваемый в организации наркотрафика в Лионе — получил 10 лет тюремного срока с лишением гражданских свобод на 5 лет и штрафом в размере 20 тысяч евро. Его 29-летний брат получил наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа в 10 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 января официального представителя французской партии «Вперед, Республика!» и депутата парламента Франции Летицию Авию обвинили в «моральном насилии» на основании жалоб бывших коллег.