Цюрих, Швейцария, 19 января, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Президент международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о шансах провести чемпионат мира по хоккею в этом году со зрителями.

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«Надо посмотреть, что будет в мае. Пока не знаю. На данный момент это представить очень трудно. Пока мы планируем играть без зрителей.

Конечно, в идеальном мире мы бы играли в хоккей со зрителями, в большом сообществе, которое живет турниром, и где успешно проведена вакцинация. Но для этого нужно вернуться к нормальной жизни», — приводит слова президента ИИХФ «Матч ТВ».

Напомним, что вчера, 18 января, ИИХФ сообщила о решении перенести проведение ЧМ-2021 из Минска в целях обеспечения безопасной организации турнира.

Турнир изначально планировалось провести в период с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.