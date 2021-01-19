Москва, 19 января, 2021, 23:20 — ИА Регнум. На дискуссионной площадке «ГАУГН-Диалог» сегодня, 19 января, эксперты обсудили возможные пути развития отношений между Россией и Америкой после вступления Джо Байдена в должность президента США.

Gage Skidmore Джо Байден

Напомним, что 20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. При этом контуры администрации Байдена уже обозначены, ключевые позиции там будут занимать выходцы из администрации 44-го президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.

Эксперты сходятся во мнении, что при Байдене российско-американские отношения будут напряженными, но некоторые из них считают, что перспективы улучшения отношений между США и Россией есть.

Директор Института США и Канады ОАН, профессор факультета мировой политики ГАУГН Валерий Гарбузов заявил, что не стоит строить иллюзии относительно перспектив отношений России и США.

«Не надо создавать мир иллюзий и ожидать от Байдена того, что ожидать не стоит. Надо исходить из тех реалий, которые есть. Они заложены в рамках политики США по сдерживанию Китая и России», — заявил Гарбузов.

Политтехнолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов считает, что некоторые точки соприкосновении Россия и США в период президентства Байдена найти смогут, в частности, в энергетической отрасли.

«Джо Байден — президент одного срока, и получается, что в 2024 выборы президента пройдут и в США, и в России. У нас есть только 4 года, чтобы выйти на верный путь коммуникации. У нас есть множество тем, в том числе энергетика, где американцам будет выгодно искать точки соприкосновения», — сказал Баширов.

Политолог Илья Гращенков увидел попытку со стороны России наладить двусторонние отношения.

«Среди большого количества «наездов» на результаты выборов и американскую демократию, которая сломалась в части публичных институтов, проскальзывают попытки договориться. В частности, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предлагает вернуться к неким договоренностям и подходам, которые были между США и Россией до 2014 года. С другой стороны, может ничего и не быть», — отметил Гращенков.

А вот заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИИ Высшая школа экономики (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ), член РСМД Дмитрий Суслов уверен, что при Байдене Россия для США будет врагом номер один.

«Назначение Уильяма Бернса на пост госсекретаря показывает, что во время президентства Байдена Россия будет врагом номер один и им нужна будет качественная аналитика по России. А Бернс является хорошим специалистом по России», — подчеркнул Суслов.

При этом Суслов считает, что администрация Байдена будет заниматься внутриполитическими вопросами и усиливать репрессии против сторонников Дональда Трампа.