Эксперты дали прогнозы по российско-американским отношениям при Байдене
Москва, 19 января, 2021, 23:20 — ИА Регнум. На дискуссионной площадке «ГАУГН-Диалог» сегодня, 19 января, эксперты обсудили возможные пути развития отношений между Россией и Америкой после вступления Джо Байдена в должность президента США.
Напомним, что 20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. При этом контуры администрации Байдена уже обозначены, ключевые позиции там будут занимать выходцы из администрации 44-го президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.
Эксперты сходятся во мнении, что при Байдене российско-американские отношения будут напряженными, но некоторые из них считают, что перспективы улучшения отношений между США и Россией есть.
Директор Института США и Канады ОАН, профессор факультета мировой политики ГАУГН Валерий Гарбузов заявил, что не стоит строить иллюзии относительно перспектив отношений России и США.
Политтехнолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов считает, что некоторые точки соприкосновении Россия и США в период президентства Байдена найти смогут, в частности, в энергетической отрасли.
Политолог Илья Гращенков увидел попытку со стороны России наладить двусторонние отношения.
А вот заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИИ Высшая школа экономики (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ), член РСМД Дмитрий Суслов уверен, что при Байдене Россия для США будет врагом номер один.
При этом Суслов считает, что администрация Байдена будет заниматься внутриполитическими вопросами и усиливать репрессии против сторонников Дональда Трампа.