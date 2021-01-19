Вашингтон, 19 января, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел ушла в отставку, сообщает 19 января аккаунт ЦРУ в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЦРУ

На прощание Хаспел заявила, что гордится проделанной работой и руководство ЦРУ было самой большой честью для нее.

Напомним, 11 января избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса, которого назвал «образцовым дипломатом с многолетним опытом работы на мировой арене», боровшимся за безопасность государства.

Джина Хаспел возглавляла ЦРУ с мая 2018 года, став первой женщиной на этой должности.