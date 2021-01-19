Москва, 19 января, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В Москве размер прожиточного минимума на 2021 год остался без изменений и составит 18 029 рублей. Об этом говорится в постановлении столичного правительства, которое опубликовано на официальном портале мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Просите

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.

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В целом по России размер прожиточного минимума на 2021 год ранее был установлен на уровне 11 653 рубля.