Киев, 19 января, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Об этом вечером 19 января сообщила пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, на такой шаг президент пошел, «учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также беспочвенные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня».

Отвечать за аудит тарифов будет заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, ответственный за региональную политику.

Зеленский поручил провести полный аудит существующих тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенным тарифам и тарифной политике в целом — отметив, что прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

офис президента Украины также напоминает, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и упоминаниями в СМИ, а «имеет конкретное выражение в платежках».

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Украины приняло решение о снижении цены на газ до фиксированного уровня 6,99 грн за кубометр топлива, что примерно на 30% ниже рыночной цены. После этого многие эксперты заявили, что из-за различных манипуляций реального снижения цен в платежках все равно не произойдет.