Иерусалим, 19 января, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Ракета упала на территории Израиля, передаёт 19 января Kan.

Amir Farshad Ebrahimi Палестинцы готовятся к ракетному обстрелу Израиля

Как сообщили в израильской армии, снаряд был выпущен из сектора Газа. Ракета упала в таком месте, где не было людей, поэтому никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 января, израильтяне нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе, заявив, что с этой территории их атаковали ракетами.