Киев, 19 января, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Верховная рада Украины может принять закон о референдуме во втором чтении уже на ближайших заседаниях, 26 или 27 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом в эфире украинского телевидения сообщил сегодня, 19 января, заместитель главы парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Политик напомнил, что уже почти полгода, после голосования в первом чтении, закон о всенародном референдуме прорабатывался и согласовывался с различными международными институциями. Вместе с тем он не стал уточнять, какие изменения внесли в документ по «советам» западных партнеров.

«Он будет на следующей неделе в повестке дня… Думаю, мы сможем проголосовать законопроект о референдуме и открыть возможность для всеукраинских референдумов», — отметил Корниенко.

ИА REGNUM напоминает, что парламент Украины поддержал в первом чтении президентский законопроект о всеукраинском референдуме еще в июне.

Еще в октябре президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о референдуме готов ко второму чтению, и напомнил, что обещание народовластия было в его предвыборной программе.

«Меня очень интересует и для меня важно мнение людей, а народовластие — это то, что я обещал в своей предвыборной программе… Я хочу почувствовать народ», — заявил президент.

Отметим также, что в связи с локдауном для Верховной рады неделя с 25 по 29 января станет первой рабочей в нынешнем году.