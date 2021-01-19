Бишкек, 19 января, 2021, 21:50 — ИА Регнум. За последние 10 лет добыча угля в Киргизии выросла более чем в 4,3 раза — с 570 тысяч тонн в 2010 году до 2 млн 460 тысяч тонн в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров на правительственном совещании по вопросам развития угольной отрасли республики.

Уголь

Представители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования отметили, что этому способствовали перевод столичной ТЭЦ на местный уголь, налаживание экспорта киргизского угля в Китай, Таджикистан и Узбекистан, а также наращивание объемов поставок угля на цементные предприятия юга Киргизии.

Также стало известно о том, что ранее в 2018 году горнорудные компании, получившие лицензии на разработку угольных месторождений Киргизии, добыли лишь около 607 тысяч тонн угля, при запланированных 2 млн 998 тысяч тонн.

В 2019 году ситуация улучшилась, но план всё же не был выполнен — оказалось добыто только 2 млн 809 тысяч тонн угля вместо запланированных 3 млн 747 тысяч тонн.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, на территории Киргизии насчитывается около 70 месторождений и углепроявлений с прогнозными запасами в объеме более 6,4 млрд тонн.

Отметим, что при этом уровень освоенности промышленных запасов угля в республике составляет лишь 0,13%.