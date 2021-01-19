Милан, Италия, 19 января, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, стало известно об интересе европейских грандов к полузащитнику миланского «Интера» Николо Барелле.

Sakhalinio Никола Барелла

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, в услугах итальянского футболиста заинтересованы мадридский «Реал», «Барселона» и «Бавария».

Отмечается, что «Барселона» испытывает к игроку наибольший интерес, однако не намерена приобретать футболиста этой зимой из-за финансовых проблем и рассчитывает вернуться к работе над подписанием Бареллы в 2022 году.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии хавбек записал на свой счет два гола и пять голевых передач в 18 матчах первенства.