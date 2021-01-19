Вашингтон, 19 января, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Геноцидом назвал американский госсекретарь Майк Помпео политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, большинство из которых — уйгуры, в опубликованном 19 января заявлении.

Gusjer Уйгуры

Он уточнил, что китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 г., а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. По его мнению, Пекин осуществляет геноцид в отношении уйгуров.

Помпео «Я считаю, что этот геноцид продолжается, и мы наблюдаем систематические попытки уничтожить уйгуров».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне действует ряд ограничений, вызванных стремлением властей Китая предотвратить сепаратизм этого региона, населённого по большей части исповедующими ислам уйгурами.