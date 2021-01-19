Киев, 19 января, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 января провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с Анн Линде

Отчет о переговорах публикует пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Зеленский в целом проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также об усилиях, «которые прилагает украинская сторона для достижения мира».

По мнению президента, Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «Нормандской четверки» в декабре 2019 года, но есть проблемы с «другой стороны»:

»…тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках».

Вместе с тем Зеленский отметил, что в части устойчивого прекращения огня в Донбассе есть «продвижение вперед», и более шести месяцев действует режим тишины, хотя иногда он «провокационно нарушается».Собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Владимир Зеленский сообщил действующему председателю об ожиданиях Украины от работы СММ ОБСЕ. Была отмечена необходимость усиления организационной способности миссии, ее технического потенциала и финансового обеспечения.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе двухдневного визита на Украину действующий председатель ОБСЕ также посетит «зону проведения операции объединенных сил» в Донбассе, где лично ознакомится с деятельностью специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.