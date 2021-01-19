Москва, 19 января, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Сверхдальнобойные самоходные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ», стреляющие на дальность более 70 км высокоточными боеприпасами, поступят в ближайшее время на вооружение одного из соединений Южного военного округа (ЮВО), сообщает 19 января газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

vitalykuzmin.net САУ «Коалиция»

На данный момент предсерийная партия из десяти самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ» проходит испытания в 1-й танковой армии Западного военного округа.

Издание напоминает, что новейшая военная техника в первую очередь поступает в Южный и Западный военные округа, которые граничат со странами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, дальность стрельбы новейшей 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» более чем вдвое превосходит дальнобойность наиболее современной российской 152-мм САУ 2С19М2 «Мста-СМ», поражающей цели на расстоянии до 30 км.

Кроме того, для артсистемы «Коалиции-СВ» разрабатываются и перспективные корректируемые боеприпасы, позволяющие поражать цели на дальности 100 км.

Уникальной особенностью САУ «Коалиции-СВ» является режим стрельбы «Шквал огня», обеспечивающий одновременное накрытие цели несколькими снарядами, выпущенными из одного орудия.