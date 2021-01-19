Москва, 19 января, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Российские миротворцы обеспечили безопасность 50 116 беженцев, возвратившихся в Нагорный Карабах, и обезвредили почти 24 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 19 января на брифинге заместитель начальника центра примирения сторон российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин.

Минобороны России Разминирование территории Нагорного Карабаха российскими миротворцами

При этом, подчеркнул он, режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.

Российские миротворцы практически ежедневно обеспечивают безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах.

«На сегодняшний день уже возвратилось 50 116 человек», — сказал Перепелкин.

Кроме того, российские военные очищают территорию от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

«На сегодняшний день проверено 802 здания, более 210 километров дорог, очищено 566 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 759 взрывоопасных предметов», — уточнил Перепелкин.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российского миротворческого контингента из 1960 военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.