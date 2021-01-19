Тверь, 19 января, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Реализация государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» с горизонтом планирования до 2026 года стартует в регионе в 2021 году. Программа обсуждалась 19 января на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Региональные меры поддержки леспрома будут реализовываться в дополнение к федеральным мерам.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«По поручению президента России Владимира Путина в стране началась реализация мер, направленных на системное развитие лесопромышленного комплекса. Прежде всего, это государственная поддержка проектов по развитию и созданию новых предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводится запрет на экспорт необработанного леса. Предусматривается комплексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объём и качество мероприятий по защите и воспроизводству лесов», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что для развития леспромкомплекса в Тверской области приоритетом должна стать переработка на предприятиях региона максимума древесины, которая заготавливается в Верхневолжье, а также выпуск продукции, востребованной на отечественном и мировом рынках.

В настоящее время лесной фонд Тверской области составляет 4,8 млн га, из низ 3,5 млн га отдано арендаторам. Из 77 действующих арендаторов деревообработкой занимаются 29. За последние четыре года бюджетные платежи за использование лесов выросли с 236,4 млн рублей в 2017 году до 382,9 в 2020 году.

В регионе ведутся активные работы по восстановлению природных ресурсов. В 2020 году лесовосстановление проведено на 19,4 тыс. га. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла 17,8 тыс. га. В перспективе отношение площади вырубленных и высаженных деревьев планируют довести до 100%. В 2020 году площадь возгораний по сравнению с 2019-м снизилась более чем в 1,5 раза — до 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров. Продолжается также работа по предотвращению незаконных рубок в регионе.